بالأسماء.. تعليم القاهرة تعلن نتيجة مسابقة الأم المثالية والأب المثالي

أعلن محمد عطية مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة ، نتيجة مسابقة الام المثالية والاب المثالي علي مستوي مديرية التربية والتعليم بالقاهرة والادارات التعليمية التابعة لها .



و أكد عطية أن كل أم فازت أو لم تفز بالمسابقة هي أم عظيمة ، مشيرا إلى أن الله تعالى جعل الجنة تحت اقدام الامهات وان بر الأم واجب وفرض



وأشار عطية إلى أن تكريم المديرية للأمهات المثاليات يعتبر تأكيدا على الدور الإنسانى والإجتماعى ، ودليل على الاعتراف بفضلهن ونوع من أنواع رد الجميل .



وقال عطية أن الاحتفال بعيد الأم نوع من أنواع الاحتفال الرمزى لإدخال الفرحة والسعادة في قلوب الأمهات ، وخاصة الأمهات المكافحات التي تعاني بشكل أكبر مما يجعلها تستحق هذا الاحتفال



وأضاف عطية قائلا: أن مسابقة الام المثالية التي تتبناها مديرية التربية والتعليم بالقاهرة ، تتسم بمشاركة الاب أيضا حيث يتم أختيار الاب المثالي والعامل والعاملة لاتاحة الفرصة للجميع للمشاركة والتكريم وتلقي الحافز المعنوي قبل المادي ، فهو تكريم للاسرة المكافحة الناجحة بتوفيق الله سبحانه وتعالي وجهد وعطاء وإثار الاباء والامهات



وأكد عطية أن المسابقة أتسمت بالشفافية ، حيث يتم أختيار الاباء والامهات وفق معايير وشروط تم الاعلان عنها منذ ديسمبر الماضي ، لافتًا إلى أن أساس اختيار الأمهات والأباء المكرمات والمكرمين هو معيار عطاء الأم والأب وإعلاء القيم الإنسانية وقدرتها على الحفاظ على تماسك الأسرة، وإيجاد التوازن بين المسئوليات المتعددة للأم ورعاية الأبناء والتزام الأسرة بمنظومة القيم والقدرة على مواجهة الصعاب ، وألا يقل السن عن 45 سنة للام ولها قصة عطاء و50 سنة للاب وله قصة عطاء ، و ألا يزيد عدد الأبناء عن 3 أبناء يستثني من ذلك الشرط العامل والعاملة ، بالاضافة إلى عدة شروط أخري .



وشدد عطية علي اتخاذ الاجراءات القانونية تجاه الادارات التي لم تشارك في المسابقة ، مؤكدا ان عدم المشاركة يعد أهدارا لحق الموظف وعدم تكافؤ الفرص وتقاعسا عن تنفيذ النشرات والقرارات.



كما أعلن عطية مفاجأة وهي مشاركة الام البديلة في المسابقة من العام الجديد ، كما أكد أنه سيتم الاحتفال بالامهات والاباء الفائزين في حفل كبير ، حيث أن تلك المسابقات والاحتفالات التي تهتم بالمورد البشري تعمل علي ادخال البهجة والسرور في النفس مما يزيد من الدافعية نحو العمل واتقانه وتحقيق الرضا الوظيفي .



وكانت قد أقيمت المسابقة تحت أشراف محمد عبد التواب مدير عام التعليم العام والتجريبيات بالمديرية ، وقيادات إدارة العلاقات العامة والاعلام بالمديرية ، والذين قدموا التهنئة للجميع الفائزين متمنين مزيدا من التقدم والتوفيق كما قدم فريق العمل.



وفيما يلي ينشر موقع صدى البلد جداول أسماء الفائزين في المسابقة علي مستوي القاهرة سواء من الديوان والادارات التعليمية والمدارس التابعة لها.