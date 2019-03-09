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أخبار البلد

الأرصاد: استمرار الطقس المعتدل على البلاد غدا.. والعظمى بالقاهرة 23

السبت 09/مارس/2019 - 11:45 ص
صدى البلد
نورهان خفاجي
توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا، الأحد، طقس معتدل على السواحل الشمالية دافئ على الوجه البحرى والقاهرة مائل للحرارة على شمال الصعيد وحار على جنوب الصعيد بالنسبة لهذا الوقت من السنة نهارا، شديد البرودة ليلا.

وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، وتكون كثيفة على بعض الطرق، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر، مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

َوتكون درجات الحرارة المتوقعة غدا، بالقاهرة فالعظمى هي، 23 درجة والصغرى 11، الإسكندرية العظمى 19 والصغرى 9، ومطروح العظمى 18 والصغرى 8، وسوهاج العظمى 27 والصغرى 10، وقنا العظمى 28 والصغرى 12، الأقصر العظمى 30 والصغرى 11، وأسوان العظمى 31 والصغرى 12.

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