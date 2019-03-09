وزيرة الهجرة تلتقي الجالية المصرية في لبنان: خط الدفاع الأول للوطن

التقت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، الجالية المصرية في العاصمة اللبنانية بيروت، في لقاء مفتوح شهد نقاشًا حول الجوانب التي تهم الجالية، وذلك بحضور السفير نزيه النجاري السفير المصري ببيروت.





واستهلت وزيرة الهجرة اللقاء بتقديم التحية للمرأة المصرية التي تحمي أسرتها وتساند وطنها، كما ثمنت على دور المرأة المصرية بالخارج، في تمثيل مصر بما يليق، مشيرة إلى تقدير القيادة السياسية لدور ومهام المصريين بالخارج على نحو شامل، وذلك تزامنًا من اليوم العالمي للمرأة.





وحرصت السفيرة نبيلة مكرم على أن تستمع لمطالب ومشاكل أبناء الجالية المصرية، الذين أثاروا مشكلة عقود العمل والكفيل وأنهم يتعرضون لعمليات نصب، ووعدت الوزيرة بأنها ستتواصل مع وزير القوى العاملة لتنظيم حملات توعية في كل بلد لتعريف أبناء الجاليات بقوانين العمل لديها، وبكيفية تجنب عمليات النصب في الخارج.





وطالب أبناء الجالية بضرورة توفير لجنة من مصلحة الأحوال المدنية لإنهاء إجراءات استخراج أرقام بطاقات الرقم القومي، ووعدت الوزيرة بنقل طلبهم لوزير الداخلية، وناشد مبعوثو الأزهر وزيرة الهجرة بنقل تحياتهم إلى الإمام الأكبر ووزير الأوقاف، مؤكدين أن كثير من الجنسيات تطلب حضور خطبهم الدينية والاستماع إليها.





كما وعدت السفيرة نبيلة مكرم شابًا مصريًا مكافحًا من مدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، بمساندته إذ أنه يعمل بمصنع للمنظفات مجانا في لبنان لتعلم المهنة، وقرر افتتاح مصنع بالمحلة على شاكلته للاستثمار في بلده.





وأشارت وزيرة الهجرة إلى أن هناك 25 ألف مصري أغلبهم من العمالة البسيطة في لبنان، مؤكدة على اهتمام الدولة المصرية بهم وأنهم يمثلون قوة للدولة المصرية، مشيدة بدورهم في الانتخابات الرئاسية السابقة وتوجههم خلال ساعات العمل للمشاركة بصوتهم الانتخابي.





كما ناقشت معهم أهمية قانون الهجرة التي تسعى الوزارة إلى إصداره، موضحة أن الوزارة كذلك تعمل على دعم العمالة المصرية في الخارج لضمان معاشاتهم وتأميناتهم.





وأكدت السفيرة نبيلة مكرم أنها تحرص في كل زيارة لها في أي دولة أن تلتقي بأبناء الجالية المصرية بها، حتى يكون هناك تواصل مباشر مع المصريين بالخارج والاستماع لآرائهم وأفكارهم.





واستعرضت وزيرة الهجرة أيضًا خلال اللقاء، الجهود المبذولة من الدولة حيث يتم العمل الآن بالعديد من المشروعات القومية على أرض مصر، فضلًا عن فرص الاستثمار العقاري في المشروعات الجديدة، مؤكدة أن الجاليات المصرية بالخارج هم جزء من تنمية الدولة المصرية في كافة مشروعاتها وأنهم خط الدفاع الأول للوطن، مشيرة إلى أنهم على قلب رجل واحد ويشاركون في مسيرة التنمية التي تحدث على أرض وطنهم.



