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محافظات

العثور على دولفين نافق بشواطئ الجبيل في طور سيناء

السبت 09/مارس/2019 - 02:41 م
صدى البلد
ايمن محمد
عثر مواطنو قرية الجبيل التابعة لمدينة الطور بجنوب سيناء على دولفين نافق وقاموا بإخطار الوحدة المحلية للمدينة.

وقال فوزي همام رئيس مدينة طور سيناء: إنه جرى إخطار جهاز شئون البيئة فور تلقي الإخطار من المواطنين لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة.

وأوضح رئيس المدينة أنه عثر على الدولفين في حالة تعفن بعد أن ألقت به المياه والأمواج إلى الشاطئ ما يؤكد أنه نفق قبل خروجه بأيام كثيرة علي الشاطئ مؤكدا أنه جرى عمل مدفن صحي ووضع الدولفين فيه بالتنسيق مع البيئة.

وقال مصدر بقطاع محميات جنوب سيناء إن منطقة خليج السويس وخليج العقبة يكثر يهما الدلافين وارجع المصدر الذي رفض ذكر اسمه أسباب نفوق الدلافين إلي عدة أسباب مشيرا إلي أن هذه الأسباب تظهر واضحة عن طريق المعاينة البصرية العادية أو بتشريح الدولفين النافق.

وأوضح المصدر أن من هذه الأسباب تعرض الدلافين خاصة الصغيرة منها للهجوم من قبل اسماك القرش أو اصطدام الدلافين برفاس المراكب والعبارات أو كبر السن الدولفن كما يمكن أن يكون النفوق بسبب ابتلاع أكياس البلاستيك علي أنها قناديل البحر فتحدث مشكلة في الأمعاء.

وانتقد المصدر عدم إخطار قطاع المحميات بنفوق الدولفين لتحديد الأسباب ودراسة الظاهرة.
العثور على دولفين نافق بشواطئ الجبيل في طور سيناء
العثور على دولفين نافق بشواطئ الجبيل في طور سيناء
العثور على دولفين نافق بشواطئ الجبيل في طور سيناء
العثور على دولفين نافق بشواطئ الجبيل في طور سيناء
العثور على دولفين نافق بشواطئ الجبيل في طور سيناء

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