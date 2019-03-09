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أخبار العالم

اغلاق مطار نيوآرك بولاية نيوجيرسي بعد حريق على متن طائرة

السبت 09/مارس/2019 - 05:08 م
أرشيفية
أرشيفية
رحيم يسري
أغلقت السلطات الأمريكية، السبت، مطار نيوآرك وكل مدارجه في ولاية نيوجرسي بسبب "حالة طوارئ داخل المطار، بحسب شبكة "سي ان بي سي" الأمريكية.

وأكد مصدر أن جميع الرحلات من وإلى المطار توقفت بعد هبوط طائرة اضطراريا في المطار.

وأوضحت الشبكة أن طائرة شحن هبطت اضطراريا في المطار بسبب حريق محتمل في حمولة البضائع، ووصل رجال الإطفاء إلى المطار.

وأضافت أنه تم إجلاء جميع ركاب الطائرة.

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