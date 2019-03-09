30 مليون يورو شرط قاسم باشا لـ الاستغناء عن تريزيجية

وضعت إدارة نادي قاسم باشا التركي شروطها من أجل الاستغناء عن المحترف الدولي المصري محمود حسن تريزيجية خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقالت التقارير الصحفية التي نشرت اليوم السبت إن إدارة النادي اشترطت الحصول على 30 مليون يورو من أجل السماح للاعب بالرحيل إلي صفوف جالطا سراي.



وأضافت التقارير الصحفية أن نادى جالطة سراي كان يسعى للحصول على خدمات محمود تريزيجيه خلال فترة الانتقالات الشتوية المنقضية، وذلك بعدما تعاقد مع السنغالى مباى ديانى قادمًا من قاسم باشا.