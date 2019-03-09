وكيل النواب: ثورة 1919 مهدت لاستقلال العالم العربي والأفريقي من الاستعمار

قال سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، ونائب رئيس حزب الوفد، إن الذكرى المئوية لثورة 1919 تعتبر يوم تاريخي لمصر والوفديين، مشيرا إلى أن ثورة 1919 بقيادة الزعيم التاريخي لمصر سعد زغلول مهدت للعالم اجمع ثورات التحرر من الاستعمار.



وأوضح "وهدان"، في بيان صحفي له اليوم، في ذكرى احتفال حزب الوفد بمئوية ثورة 1919 أنها مهدت لبداية الاستقلال، وأسست دولة مصرية قوية، ومهدت للعالم العربي والأفريقي ثورات التحرر من الاستعمار ، مضيفا أن الإحتفال المئوي بثورة1919 يأتي ليذكر الوفدين بمبادئ حزبهم العريق وبثورة خالدة في التاريخ المصري.



وأردف "وكيل النواب": أن حزب الوفد من بداية تاريخه وهو حزب الوطنية المصرية، وبيت الأمة الحقيقي الذي يلجأ إليه كل المواطنين الأحرار، مضيفا أن الحزب دائما له رموز ودور مؤثر في التاريخ الوطني على رأسهم الزعيم سعد زغلول وفؤاد سراج الدين وغيرهم الكثير.



وطالب "وهدان" جميع الوفدين بضرورة التكاتف خلف قيادة الحزب، والحفاظ على وحدة الوفدين، مؤكدًا أن تاريخ الوفد العريق ومبادئه يجب أن تكون ميراث لجميع أعضاء الحزب جيل بعد جيل وحتى تكون قيادات الحزب قادرة على مواجهة التحديات التي يواجها خلال الفترة القادمة.



وأشار "نائب رئيس حزب الوفد" أن ثورة 1919 شهدت لأول مرة تعانق الهلال مع الصليب في مشهد الوحدة الوطنية، كما أنه يعتبر يوم المرأة المصرية حيث شاركت بقوة في تلك المظاهرات وكانت أول شهيدة امرأة من المصريات.

إنهاء الدردشة.