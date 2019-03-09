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فن

طرح أفيشات فيلم فيرس.. صور

السبت 09/مارس/2019 - 06:23 م
صدى البلد
سعيد فراج
طرحت الشركة المنتجة لفيلم «فيرس» الأفيشات للفيلم، في إطار الخطة الإعلامية التي تتبعها الجهة المنتجة تمهيدًا لعرض الفيلم قريبًا، وذلك بعد انتهاء كافة التجهيزات الخاصة بالعمل من تصوير ومونتاج وجرافيك وموسيقى تصويرية.

ويعد فيلم «ڤيرس» أول فيلم مصري يصور بأحدث كاميرا في العالم 8k، إلى جانب استخدام أحدث إمكانيات التصوير والجرافيك، والاستعانة بفريق اجنبي مصري لتنفيذ الخدع والجرافيك، وتدور أحداث الفيلم في إطار رعب تشويقي، من خلال شخصية "حمزة" ذلك الممثل الشاب الذي يدرس في السنة الأخيرة بالجامعة، والذي تدخل حياته شخصية مريبة ويحدث موقف معين فيجد نفسه مطاردا هو وأصدقاءه بسبب لعنة ما.

الفيلم من إخراج أسامة عمر وإنتاج شركة رايز و شركة فريمز وبطولة: شريف السلاموني، مارتينا عادل، تامر القاضي، وفاء صادق، مها أبو عوف، ريم البارودي، نهير امين، ياسمين رحمي، محمود جمعه، عبد الحميد منصور، جومانه فؤاد، سلمي المعز، بيجاد المغربي، عصام شاهين، عبير سعيد.
طرح أفيشات فيلم فيرس.. صور
طرح أفيشات فيلم فيرس.. صور

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