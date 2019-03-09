عطية: 8 ورش تدريبية فى مسرح الجنوب بأسيوط

تنظم إدارة المهرجان المسرحى لشباب الجنوب برئاسة الناقد الفنى هيثم الهوارى 8 ورش تدريبية خلال فعاليات الدورة الرابعة من المهرجان والمقرر إقامتها بمحافظة أسيوط فى الفترة من 11: 17 أبريل المقبل برعاية وزارتى الثقافة والشباب والرياضة ومؤسسة حراء للتوريدات والنقابة العمالية المهنية للفلاحين والمزارعين باسيوط ومؤسسة الهدف للدعاية والإعلان.





قال د. حسن عطية رئيس اللجنة العليا للمهرجان إن الدورة الرابعة تشهد مجموعة من الورش التدريبية المجانية لأهالى وشباب محافظة أسيوط وهى ورشة الإنتاج والتسويق المسرحى للدكتور جمال ياقوت والتأليف باستخدام التراث للمؤلف احمد ابو خنيجر ، الدراماتورج للكاتب بكرى عبد الحميد ، التمثيل والاخراج للمخرج اسامة عبد الروؤف ، ورشة الديكور والسينوغرافيا للدكتور عايدة علام ، صناعة العرائس للمخرج عمرو حمزة .



