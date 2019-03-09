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فن

ياسمين عبد العزيز تتألق بإطلالة شتوية أنيقة

السبت 09/مارس/2019 - 07:15 م
ياسمين عبد العزيز
ياسمين عبد العزيز
محمد بدران
شاركت الفنانة ياسمين عبد العزيز جمهورها بصورة حديثة لها، ظهرت فيها بإطلالة شتوية أنيقة داخل سيارتها.

وارتدت ياسمين بالطو باللون البني وهو ما أعطاها إطلالة انيقة وجذابة للغاية وتركت شعرها منسدلا تارة في بعض الصور، وهو ما يتلاءم بشكل كبير مع إطلالتها.

وتشارك ياسمين في السباق الرمضاني بمسلسل "الملكة" تأليف أمين جمال وعبد الله حسن وطارق الكاشف وإخراج حسام على وإنتاج شركة "سينرجى" وبطولة ياسمين عبد العزيز، فتحى عبد الوهاب، أحمد العوضى، إيهاب فهمى، محمد عز، ثراء جبيل، هند عبد الحليم، أحمد كمال، حازم إيهاب، مراد مكرم، هند عبد الحليم، عواطف حلمى، مصطفى حشيش.

"الملكة" يسجل التعاون الثانى بين ياسمين عبد العزيز وشركة سينرجي فى الدراما التليفزيونية بعدما قدما مسلسل "هربانة منها" رمضان قبل الماضي وخاضت به أولى بطولاتها فى الدراما وشارك فى بطولته مصطفى خاطر وأخرجه معتز التوني.

ياسمين عبد العزيز تتألق بإطلالة شتوية أنيقة

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