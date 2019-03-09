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فن

روجينا بإطلالة مبهجة علی إنستجرام

السبت 09/مارس/2019 - 07:10 م
روجينا
روجينا
محمد بدران
نشرت الفنانة روجينا، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" صورة لأحدث جلسة تصوير خضعت لها، وظهرت خلالها بالكاجوال.

ظهرت "روجينا"، بإطلالة مبهحة، حيث ارتدت نالت إعجاب جمهورها.


يذكر أن روجينا شاركت في موسم رمضان الماضي بمسلسل “كفر دلهاب” من تأليف عمرو سمير عاطف، و إخراج أحمد نادر جلال، و بطولة يوسف الشريف، وهادي الجيار، ورامز أمير، وأحمد سعيد عبد الغني وغيرهم.
روجينا بإطلالة مبهجة علی إنستجرام

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