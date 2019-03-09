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ديني

خالد الجندي: من يدعي الإيمان بالغيب ولا يصلي كذاب .. فيديو

السبت 09/مارس/2019 - 08:12 م
صدى البلد
محمد صبري عبد الرحيم
قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن عدم الإيمان بالغيب يؤثر على نتائج العمل، مضيفًا: «الذي لا يؤمن بالغيب قلبه لا يتحرك للعطف على لفقير أو مسكين، وكذلك يستهين بدماء المواطنين».

وأضاف «الجندي» خلال برنامج «لعلهم يفقهون» المُذاع عبر فضائية «dmc»، أن عدم الإيمان بالغيب يجعل هناك لا مبالاة عند الإنسان تجاه فعل الخير وترك الشر»، مؤكدًا أن الإيمان بالغيب أمر غيبي وليس ماديًا دلت عليه ظواهر مادية وعملية ومرئية.

ولفت إلى أن من يدعى أنه يؤمن بالغيب ولا يصلي فهو كذاب ومن يزعم أنه يؤمن بالغيب ويكون بخيلا على أسرته كذاب.

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