أحمد موسى: الرئيس السيسي حريص على تكريم أسر الشهداء.. فيديو

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي حريص على تكريم أسر الشهداء وأبنائهم، نظرا لما قدموه من تضحيات دفاعا عن الدولة المصرية.



وأضاف " موسى " في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"،:" المعركة مع الإرهاب والجماعة الإرهابية مستمرة والعدو الخسيس واضح أمامنا".



وتابع:" أبطال القوات المسلحة والشرطة حموا مصر من مخططات ومؤامرات سعت إلى تنفيذها جماعة الإخوان الإرهابية".

