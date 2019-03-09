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أحمد موسى: الرئيس السيسي حريص على تكريم أسر الشهداء.. فيديو

السبت 09/مارس/2019 - 08:29 م
صدى البلد
هاني حسين
قال الإعلامي أحمد موسى، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي حريص على تكريم أسر الشهداء وأبنائهم، نظرا لما قدموه من تضحيات دفاعا عن الدولة المصرية.

وأضاف " موسى " في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"،:" المعركة مع الإرهاب والجماعة الإرهابية مستمرة والعدو الخسيس واضح أمامنا".

وتابع:" أبطال القوات المسلحة والشرطة حموا مصر من مخططات ومؤامرات سعت إلى تنفيذها جماعة الإخوان الإرهابية".

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