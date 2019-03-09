في يوم الشهيد.. أحمد موسى يعرض كلمات مؤثرة لأسر الشهداء.. فيديو

عرض الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، تقريرًا عن أسر الشهداء، للتعرف على شخصية الشهداء والتعرف على بطولاتهم وتضحياتهم.





وقالت أرملة الشهيد أحمد الشبراوي: إن زوجها نال الشهادة كما كان يتمنى، مضيفة: "زوجي راح للقدر اللي هو بيتمناه"، بينما قالت والدته: "ابني كان قلبه أبيض والناس كلها كانت بتحبه وكان خلوق، وكان ابني وأخويا وكل حاجة حلوة فيا وسايب فراغ كبير وسبحان من صبرنا على فراقه".





من جانبها قالت زوجة الشهيد عامر عبد المقصود: "حياتنا من غيره صعبة للغاية وبحس أني خسرت بطل وانا فخورة إنني زوجة أعظم بطل.. الشهيد البطل، وهو سبني جسد بلا روح".



