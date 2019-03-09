نقيب الفلاحين السابق يعلن رفضه التسعيرة الجديدة للقمح والزراعة ترد

أعلن محمد برغش نقيب الفلاحين السابق، استياءه من التسعيرة التي حددتها وزارة الزراعة لتوريد القمح من المزارعين في الموسم الجديد، بواقع 685 جنيهًا للأردب درجة نقاوة 23.5، وبسعر 670 جنيها للأردب درجة نقاوة 23 وسعر 655 جنيها للأردب درجة نقاوة 22.5.



وردد خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على قناة "الحدث اليوم"، تقديم الإعلامي سيد على"حسبنا الله ونعم الوكيل.. أدونا عرقنا وحقنا" .. مفيش حد في مصر بيشتغل ببلاش أو بخسارة".



وطالب برغش؛ بجلوس المسئولين في وزارة الزراعة مع الفلاحين لمعرفة تكلفة إنتاجية القمح حيث أن إيجار الفدان يصل إلى 14 ألف جنيه في الأرض السمراء، ومصروفات زراعة محصول القمح أصبحت مرتفعة للغاية؛ موضحا أن قطاع الشئون الاقتصادية في وزارة الزراعة يجري الدراسات من المكتب ويجب عليه النزول إلى الأرض الزراعية للفلاحين لمعرفة حقيقة تكلفة فدان القمح الحقيقية.



من جانبه قال محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن السعر الذي حددته الوزارة لتوريد القمح من المزارعين مناسب اقتصاديًا، لافتًا إلى أن التسعير تقوم به وزارة التموين بناءً على دراسة تكاليف وزارة الزراعة، والعائد يصل إلى 1000 جنيه شهريًا في دورة القمح.