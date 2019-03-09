طبيب الأهلي يكشف تفاصيل إصابة محمد الشناوي

أكد خالد محمود طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إن تشخيص إصابة محمد الشناوي حارس مرمى الفريق عبارة عن التواء فى أنكل القدم.



وخرج الشناوي محمولا على نقالة في الشوط الأول من مباراة الأهلي مباراة فيتا كلوب الكونغولي التي أقيمت مساء اليوم السبت بعد تعرضه للإصابة.



وغادر الشناوي المباراة متأثرًا بإصابته فى أنكل القدم، حيث حل علي لطفي بدلًا منه.



وأضاف طبيب الأهلي أن اللاعب سيخضع لمزيد من الفحوصات الطبية بعد عودة البعثة إلى القاهرة وسيتم عرضه على الهيئة الطبية لتحديد برنامجه العلاجي والتأهيلي وفترة الغياب عن التدريبات.



يذكر أن الأهلي خسر اليوم أمام فيتا كلوب الكونغولي بهدف نظيف في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد الشهداء بالعاصمة الكونغولية كينشاسا ضمن منافسات الجولة الخامسة من مباريات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.