شاهد.. حفيدة أم كلثوم تبهر لجنة تحكيم ArabsGotTalent وتحصل على الباز الذهبي

أشعلت سناء نبيل، حفيدة شقيقة كوكب الشرق أم كلثوم مسرح برنامج Arabs Got Talent، بأغنية "افرح يا قلبي"، لجدتها.





وأبهرت سناء لجنة تحكيم البرنامج بصوتها الأمر الذي دفع لجنة تحكيم البرنامج تقف تقديرًا لصوتها، وكان الباز الذهبي الخاص بالفنان أحمد حلمي، من نصيبها عندما علم بأن سنها 16 عامًا فقط.





وعقب الإعلامي علي جابر، على موهبتها قائلًا: "لنا الشرف في هذا المسرح نستقبل حفيدة أم كلثوم وإن شاء الله تاخدي موهبتها لآخر الطريق".



