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تعليم

شوقي: طلاب أولى ثانوي الدارسين بالمنازل والسجون لن يمتحنوا في مارس

السبت 09/مارس/2019 - 10:25 م
صدى البلد
ياســـمين بدوي
أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن الامتحان الالكتروني المقرر عقده لطلاب اولى ثانوي من يوم 24 مارس 2019 ، سيكون للطلاب المنتظمين في المدارس الحكومية والخاصة وطلاب الخدمات فقط.

وقال الوزير في تصريحات له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك : لن يعقد هذا الامتحان التدريبي لطلاب المنازل أو السجون.

وأضاف الوزير قائلًا : سوف تعد الوزارة حلولًا تقنية لخدمة طلاب المنازل والسجون من أجل امتحانات نهاية الترم الحالي ، والتي سوف تنعقد إلكترونيًا لهم .

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