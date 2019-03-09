شوقي: طلاب أولى ثانوي الدارسين بالمنازل والسجون لن يمتحنوا في مارس

أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن الامتحان الالكتروني المقرر عقده لطلاب اولى ثانوي من يوم 24 مارس 2019 ، سيكون للطلاب المنتظمين في المدارس الحكومية والخاصة وطلاب الخدمات فقط.



وقال الوزير في تصريحات له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك : لن يعقد هذا الامتحان التدريبي لطلاب المنازل أو السجون.



وأضاف الوزير قائلًا : سوف تعد الوزارة حلولًا تقنية لخدمة طلاب المنازل والسجون من أجل امتحانات نهاية الترم الحالي ، والتي سوف تنعقد إلكترونيًا لهم .