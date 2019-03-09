سوق السيارات المستعملة.. أسعار تريوس بعد إلغاء الجمارك.. فيديو

جذبت السيارة تريوس أنظار المارة في سوق الجمعة للسيارات المستعملة في مدينة نصر، وخصص التجار مكانا فريدا في السوق لعرضها.



وتنوعت أسعار السيارة في مصر وفقا لحالتها وسنة الصنع، ولم تتأثر الأسعار بشكل كبير بعد اتفاقية إلغاء الجمارك على السيارات الأوروبية، إلا بنسب طفيفة في سوق المستعمل.



وتتراوح أسعار تريوس موديل 1999 والقريبة منها من 90 ألفا إلى 100 ألف جنيه على حسب سنة الصنع وحالة السيارة.



ورصد صدى البلد من خلال تقرير الفيديو المرفق أسعار سيارات تريوس ...

