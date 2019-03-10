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والدة ناهد السباعى: ضغطت على ابنتي من أجل الزواج وأنا سبب إنفصالها

الأحد 10/مارس/2019 - 02:31 ص
صدى البلد
حمزة شعيب
أكدت ناهد فريد شوقى، والدة الفنانة ناهد السباعى، أنها السبب في غياب ابنتها عن حفل زواجها وانفصالها عن خطيبها السابق محمد عبد ربه.

وتابعت في مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية» تقديم الإعلامي عمرو أديب، المذاع على فضائية «إم بى سى مصر»: «أنا كنت السبب في خطوبة ناهد وانفصالها، خاصة وأننى ضغطت عليها، وكنت دائما أقول لها: أنا عايز حفيد ولازم تتجوزى، وخايفة عليكي».

وأضافت: «ابنتى وافقت على الخطوبة لإرضائي، وسبب انفصال ناهد عن خطيبها كان بسبب مشادة كلامية بين خطيبها وبين أحد الأشخاص في الخارج، بسبب انقطاع الفستان، فهذا الأمر أصابنا بالخوف، فتركنا خطيبها هناك ورجعنا لمصر، واتخذنا قرار الانفصال».

وأشارت إلى أن «ناهد» ليست مثل كل الفتيات، التي تحلم بارتداء الفستان الأبيض، ولكنها تكون سعيدة جدا أثناء تصوير أعمالها الفنية.

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