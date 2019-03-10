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محافظات

رعب بالإسماعيلية بعد اكتشاف برج سكني مائل

الأحد 10/مارس/2019 - 07:22 ص
صدى البلد
انجي هيبة
شهد حي ثان بمحافظة الاسماعيلية، حالة من الفزع والهلع بين أهالى شارع ثروت وسط المدينة بسبب حدوث ميل مفاجئ لأحد الأبراج السكنية.

وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية والمحلية وتم إخلاء جميع السكان حفاظا على حياتهم.

وأكد شهود عيان أنه جرى حدوث ميل مفاجئ لبرج سكنى بحي ثان بالمدينة، دون أضرار أو إصابات أو خسائر فى الأرواح، وتم استدعاء الأجهزة المعنية لإخلاء البرج السكنى من المواطنين وأسرهم.

وكلف اللواء حمدي عثمان محافظ الاسماعيلية بتشكيل لجنة متخصصة من خبراء الهندسة بجامعة قناة السويس للوقوف على حقيقة الميل.

كما تم استدعاء رئيس لجنة المنشآت الآيلة للسقوط لمعاينة البرج السكنى، واتخاذ القرار المناسب فورا حفاظا على أرواح المواطنين.

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رعب بالإسماعيلية بعد اكتشاف برج سكني مائل

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