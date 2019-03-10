انتشال جثة طفل غرق بمصرف ري أثناء لهوه بأرض زراعية

لقى طفل يبلغ من العمر 3 سنوات غرقاً بمصرف رى بأرض جده الزراعية بقرية زروقون بمركز دمنهور وتم انتشال الجثة لمشرحة المستشفى العام.

وتلقى اللواء جمال الرشيدى، مدير أمن البحيرة، بلاغًا من مركز شرطة دمنهور بوصول الطفل أحمد .ع.س.3 سنة ومقيم قرية زرقون بدائرة المركز جثة هامدة ادعاء غرق.. وبتوقيع الكشف الطبي عليه بمعرفة مفتش الصحة أفاد بتقريره " عدم وجود إصابات ظاهرية وسبب الوفاة إسفكسيا الغرق "ولا توجد شبهة جنائية.



