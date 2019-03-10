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حوادث

انتشال جثة طفل غرق بمصرف ري أثناء لهوه بأرض زراعية

الأحد 10/مارس/2019 - 09:35 ص
صدى البلد
جمالات الدمنهورى
لقى طفل يبلغ من العمر 3 سنوات غرقاً بمصرف رى بأرض جده الزراعية بقرية زروقون بمركز دمنهور وتم انتشال الجثة لمشرحة المستشفى العام.
 
وتلقى اللواء جمال الرشيدى، مدير أمن البحيرة، بلاغًا من مركز شرطة دمنهور بوصول الطفل أحمد .ع.س.3 سنة ومقيم قرية زرقون بدائرة المركز جثة هامدة ادعاء غرق.. وبتوقيع الكشف الطبي عليه بمعرفة مفتش الصحة أفاد بتقريره " عدم وجود إصابات ظاهرية وسبب الوفاة إسفكسيا الغرق "ولا توجد شبهة جنائية.

بسؤال والدته ربة منزل ومقيمة بذات الناحية قررت أنه حال قيام الطفل المذكور باللهو بجوار حافة الترعة رفقة جده بأرضه الزراعية.. انزلقت قدماه وسقط بالمياه وغرق وتم انتشالها بمعرفة الأهالي ولم تتهم أحدًا بالتسبب في ذلك.. وتحرر المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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