فعاليات اليوم الثالث لمعرض دمنهور الرابع للكتاب

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة، بفرع ثقافة البحيرة فعاليات ثقافية وفنية على هامش معرض دمنهور الرابع للكتاب بمكتبة مصر العامة بدمنهور.



تضمنت فعاليات اليوم الثالث لمعرض دمنهور للكتاب بمخيم الطفل تمكين ثقافي والطفل وفنون تشكيلة ورسم على الوجه وورش للمرأة إلى جانب ندوة تعريفية بقاعة المؤتمرات بعنوان لماذا النظام التعليمي الجديد 2.0 بحضور محمد سعد الوكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، والدكتور ابراهيم عمر مدير عام التعليم العام والدكتور محمود عسران استاذ النقد بكلية رياض الأطفال، وأدار الحوار شوق النكلاوى الى جانب لقاء مفتوح مع مواهب طلبة الجامعة مع الدكتور محمد ابو علي بالقاعة الثانية.



أعقبها الندوة الخاصة بمناقشة كتاب "النبي إدريس" بحضور مؤلف الكتاب كامل رحومة، وضيوف المنصة الكرام د.محمد رفعت الامام وعزيز وجيه أباظة وأدار اللقاء الكاتب الصحفي نبيل فكري.



وعلى المسرح الرومانى أقيم مسرح عرائس للأطفال ثم لقاء أدبى مع أندية دمنهور وإيتاى البارود والدلنجات يديرها الاديب محمد اللبودى والشاعر ابراهيم زهران وفى ختام اليوم الثالث من فعاليات معرض_دمنهور_الرابع_للكتاب بمكتبة مصر العامة بدمنهور.



وأقيم عرض فنى لفرقة الحرية للفنون الشعبية على المسرح الرومانى وقد قدمت الفرقة أجمل التبلوهات.