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تعليم

تجارة الزقازيق تطلق حملة للتبرع بالدم.. غدا

الأحد 10/مارس/2019 - 10:14 ص
صدى البلد
محمد الطحاوي
أكد الدكتور خالد عبدالباري رئيس جامعة الزقازيق أنه تحت شعار "دمنا واحد، احفظ حياة بتبرعك"، تبدأ كلية التجارة بجامعة الزقازيق حملة للتبرع بالدم غد الاثنين الموافق 11 مارس، وذلك بالدور الأرضي بالكلية، وذلك ضمن فعاليات لجنة الأسر واتحاد طلاب الجامعة، واتحاد طلاب كلية التجارة.

ونوه الدكتور "هلال عفيفي" عميد كلية التجارة إلى وجود مفاجآت عديدة، مناشدا الطلاب بالمشاركة قائلا: "هننتظرك .. دمك غالي" مقدما الشكر للدكتور عبد المنعم أبو شرخ عميد كلية الطب على دعم الحملة.

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