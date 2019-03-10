شارع الميثاق بمدينة نصر يعانى من التكاتك والباعة الجائلين

بعث المواطن أشرف أحمد أحد قراء موقع صدى البلد الإخبارى برسالة عبر خدمة الشكاوى الخاصة بالموقع يشكو فيها من انتشار الباعة الجائلين والتكاتك بشارع "الميثاق" بمدينة نصر.



وأوضح "أشرف" أن شارع الميثاق بالحى العاشر التابع لحى شرق مدينة نصر يعانى من انتشار ظاهرة التكاتك وسيرها عكس الاتجاه واتخاذها الشارع موقفا لهم ما يعطل حركة المرور يوميا بالشارع.



وأضاف أن الشارع يعانى أيضا من انتشار الباعة الجائلين ونشرهم نوعا من البلطجة بالحى، مطالبا من المسئولين بسرعة التعامل مع الأمر وإعادة الشارع لمظهره الحضارى.



ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360 .