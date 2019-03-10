والد عروس داعش يعتذر للحكومة البريطانية ويتوسل للرأي العام

توجه أحمد علي، والد الداعشية البريطانية في سوريا شميمة بيجوم، بالاعتذار من الحكومة طالبًا الصفح عن ابنته بعد فرارها من المملكة المتحدة، متوسلا إلى الرأي العام أن يغفر لها.



ووفقا لصحيفة "مترو" البريطانية، قال علي، متحدثا من منزله في دوفروي شمال شرق بنجلاديش، إن ابنته المراهقة أخطأت دون قصد عندما غادرت إنجلترا قبل 4 سنوات وهي في سن الـ15، وتابع: "أعتذر للشعب البريطاني بوصفي والدها. أنا آسف على قيام شميمية بذلك".



ويقول والد الفتاة الداعشية إنه ليس لديه أي فكرة عن كيف أصبحت ابنته متطرفة، مشيرا إلى أنه قام بزيارة منزل ابنته في لندن لمدة تراوحت ما بين شهرين وأربعة أشهر، وطوال هذه الفترة لم يشعر بأي رغبة عندها في الذهاب إلى سوريا والانضمام لداعش.



وتم إجراء المقابلة مع أحمد علي قبل رحيل رضيع ابنته الثالث مؤخرا، بسبب التهاب رئوي في مخيم للجوء بسوريا.



وكان قد سبق له أن أكد في مقابلة سابقة أن "ابنته الطيبة" لم تكن لها ذهنية متشددة، مشددا على أنه لا يعرف عنها الكثير.



وقد حث وزير الداخلية البريطانية ساجد جاويد على استعادة جنسية بيجوم البريطانية حتى تتمكن من العودة إلى المملكة المتحدة ومقاضاتها.



وأضاف أنها كانت قاصرا في ذلك الوقت ولم تكن تعرف نتيجة تصرفاتها، وفق ما ذكر في المقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".