ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

والد عروس داعش يعتذر للحكومة البريطانية ويتوسل للرأي العام

الأحد 10/مارس/2019 - 11:56 ص
صدى البلد
دعاء أبوهشيمة
توجه أحمد علي، والد الداعشية البريطانية في سوريا شميمة بيجوم، بالاعتذار من الحكومة طالبًا الصفح عن ابنته بعد فرارها من المملكة المتحدة، متوسلا إلى الرأي العام أن يغفر لها.

ووفقا لصحيفة "مترو" البريطانية، قال علي، متحدثا من منزله في دوفروي شمال شرق بنجلاديش، إن ابنته المراهقة أخطأت دون قصد عندما غادرت إنجلترا قبل 4 سنوات وهي في سن الـ15، وتابع: "أعتذر للشعب البريطاني بوصفي والدها. أنا آسف على قيام شميمية بذلك".

ويقول والد الفتاة الداعشية إنه ليس لديه أي فكرة عن كيف أصبحت ابنته متطرفة، مشيرا إلى أنه قام بزيارة منزل ابنته في لندن لمدة تراوحت ما بين شهرين وأربعة أشهر، وطوال هذه الفترة لم يشعر بأي رغبة عندها في الذهاب إلى سوريا والانضمام لداعش.

وتم إجراء المقابلة مع أحمد علي قبل رحيل رضيع ابنته الثالث مؤخرا، بسبب التهاب رئوي في مخيم للجوء بسوريا.

وكان قد سبق له أن أكد في مقابلة سابقة أن "ابنته الطيبة" لم تكن لها ذهنية متشددة، مشددا على أنه لا يعرف عنها الكثير.

وقد حث وزير الداخلية البريطانية ساجد جاويد على استعادة جنسية بيجوم البريطانية حتى تتمكن من العودة إلى المملكة المتحدة ومقاضاتها.

وأضاف أنها كانت قاصرا في ذلك الوقت ولم تكن تعرف نتيجة تصرفاتها، وفق ما ذكر في المقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".

ترشيحاتنا

جينفير لوبيز ترتبط رسميا بأليكس رودريجرز.. صور

أمير مرتضى يوجه رسالة لـ ميدو عقب تألقه مع الوحدة السعودي

إصابة 29 راكبا بسبب اضطرابات جوية بطائرة للخطوط التركية .. فيديو

رامي إمام: التعرض لصحة الزعيم عادل إمام خط أحمر

التفاصيل الكاملة لأسعار الشقق في منطقة فيصل.. المتر يبدأ من 2000 جنيه

استجواب موجه لوزيرة التضامن بسبب فساد مالي بالمركز النموذجي للمكفوفين

السيسي عن شائعة طعم 100 مليون صحة: أنا هعمل كدة في أولادي.. فيديو

فيديو المعاملة السيئة لمرضى الكبد بالزقازيق يثير ضجة كبيرة .. والصحة تتدخل

الرئيس السيسي: كل المدن الجديدة ليست من موازنة الدولة.. فيديو

هزمت الإعاقة وتولت منصبا قياديا.. نادية الفرماوي نموذج مشرف لكفاح المرأة.. صور

مساعد كوبر يسخر من الجماهير عقب هزيمة الأهلي أمام فيتا كلوب

كم دفعت قطر للفيفا مقابل مونديال 2022.. وثائق مسربة تكشف المستور

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سر بيت بناه بواب المنصورة وعين أعيان القاهرة واستخدمه علماء الحملة الفرنسية.. صور

هزمت الإعاقة وتولت منصبا قياديا.. نادية الفرماوي نموذج مشرف لكفاح المرأة.. صور

جينفير لوبيز ترتبط رسميا بأليكس رودريجرز.. صور

عاش هنا يوثق حكايات إحسان عبدالقدوس بين الزمالك وروز اليوسف .. صور

إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتين بمركز الباجور بالمنوفية.. صور

فيديو

أسامة هيكل: مصر ستشهد ما يسمى التليفزيون التفاعلي قريباً.. فيديو
الرئيس السيسي يكشف تفاصيل تعيين اللواء كامل الوزير وزيرا للنقل.. فيديو
السيسي: تزعلوا منى أو تكرهونى مايجراش حاجة لكن البلد تعيش.. فيديو
أسامة هيكل: الإعلام الآن يخترق قيم المجتمع وينتهك عاداته وتقاليده.. فيديو
أول تعليق من كامل الوزير بعد إعلان تكليفه وزيرا للنقل.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح فصل مروجي الشائعات عن العمل وغرامة مليون جنيه؟

هل تؤيد مقترح فصل مروجي الشائعات عن العمل وغرامة مليون جنيه؟