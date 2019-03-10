فحص 688 ألف مواطن بمبادرة 100 مليون صحة فى المنيا.. صور

قال اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، إنه تم توقيع الكشف الطبي وإجراء الفحوصات لـ89 ألفا و684 مواطنًا خلال اليوم التاسع لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي (100مليون صحة)، للكشف عن فيروس سي والأمراض غير السارية، ليصل بذلك إجمالي الحالات التي تم توقيع الكشف عليها منذ بدء أعمال المبادرة بالمحافظة إلى 688 ألفا و334 حالة بنسبة 135 % من المستهدف اليومي للمحافظة.



أوضح المحافظ أن جميع الوحدات والمراكز الطبية والمستشفيات والوحدات المتنقلة تشهد اقبالًا من قبل المواطنين لتوقيع الكشف الطبي مما يعكس مدى وعى المواطنين بأهمية الحفاظ على صحتهم وإجراء الفحوصات اللازمة للاطمئنان على أنفسهم علاوة على قناعتهم بأهمية المبادرة والتي تعد من أكبر المبادرات العالمية التي تستهدف ملايين المواطنين.



كما كلف المحافظ مسئولي الصحة بالمنيا بمتابعة سير أعمال المبادرة في المستشفيات والوحدات وأماكن تواجد فرق العمل الطبية بشكل دوري للتأكد من مستوى الخدمة المقدمة وتلبية كافة الاحتياجات اللازمة، مشددًا على تقديم كافة التسهيلات للمواطنين من أبناء المحافظة أثناء إجراء الفحوصات ضمانًا لتقديم خدمة تليق بالمواطنين ولإنجاح المبادرة بالمحافظة وتحقيق الأرقام المستهدفة.



ودعا المحافظ جميع المواطنين للمشاركة في المبادرة للاطمئنان على صحتهم ، مؤكدًا أن المسح الطبي مجانًا لكل المواطنين بالبطاقة الشخصية فقط من 9 صباحًا وحتى 9 مساءً ولمدة شهرين.



يذكر أن، المبادرة تستهدف في محافظة المنيا 3 ملايين و348 ألفا و560 مواطنا، حيث يوجد 1167 فريق مسح للمبادرة من خلال 793 نقطة طبية صباحية ومسائية، موزعة على كافة المستشفيات والوحدات الصحية والمراكز الطبية والمصالح الحكومية مع إمكانية الدفع بفرق متحركة.