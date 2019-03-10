أحمد جمال يقدم أغنية أخو الشهيد بمناسبة يوم الشهيد

قدم المطرب أحمد جمال فقرة فنية بعنوان «أخو الشهيد» خلال مشاركته في الندوة التثقيفية الثلاثين للقوات المسلحة بمناسبة يوم الشهيد.



وتأثر الحاضرون من أهالي الشهداء بكلمات الأغنية، حيث بكت أمهات وزوجات الشهداء خلال الندوة التثقيفية.



وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي فعاليات الندوة التثقيفية الثلاثين للقوات المسلحة بمناسبة يوم الشهيد، وتضمنت الندوة عرض فيلم عن الشهداء بالإضافة إلى تكريم عدد من المصابين وأسر الشهداء.



يذكر أنه في التاسع من مارس من كل عام، تحتفل القوات المسلحة بـ "يوم الشهيد"، ذكرى استشهاد الفريق عبد المنعم رياض رئيس أركان حرب القوات المسلحة، في ٩ مارس ١٩٦٩ وذلك خلال تفقد جنوده في الصفوف الأمامية على خط القنال.