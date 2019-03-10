مصر تعرض تجربتها عن تمكين المرأة وحمايتها أمام الأمم المتحدة

توجهت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومى للمرأة صباح اليوم، إلى نيويورك على رأس وفد مصر المشارك في أعمال الدورة 63 للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة 63 CSW والمنعقدة في الفترة من 11 حتى 22 مارس الجاري بنيويورك تحت عنوان "نظم الحماية الاجتماعية، وفرص الاستفادة من الخدمات العامة والبنى التحتية المستدامة لتحقيق المساواة بين الجنسين، وتمكين النساء والفتيات"، حيث تلقي الدكتورة مايا مرسي رئيسة الوفد كلمة مصر خلال الجلسة العامة.



ويضم الوفد المصري الدكتور ماجد عثمان عضو المجلس القومى للمرأة، وممثلين من المجلس القومى للمرأة.



ومن المقرر أن تعرض مصر يوم 13 مارس الجاري تقريرا عن إنجازاتها في مجال النهوض بالمرأة وتمكينها وفقا للتوصيات الصادرة عن الدورة 60 للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة CSW60 التى حملت عنوان "تمكين المرأة والتنمية المستدامة".



كما تنظم مصر لقاءين على هامش فعاليات الدورة رقم 63 بنيويورك؛ الأول بعنوان "الحماية الاجتماعية للمرأة والفتاة في أفريقيا"، والثاني حول "تجربة مصر في الاستجابة للنساء الوافدات من سوريا"، كما يشارك الوفد المصري في عدة اجتماعات ولقاءات على هامش الجلسات الرئيسية للمؤتمر.