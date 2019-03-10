السيسي: اليوم هو تكريم للأبناء المخلصين الذين ضحوا من أجل الوطن.. فيديو

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، التحية للشعب المصري العظيم بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد، قائلا: "كل عام وأنتم بخير ومصر في سلام وأمان دوما بإذن الله".



وقال الرئيس السيسي خلال كلمته في الندوة التثقيفية الثلاثين للقوات المسلحة، إن يوم الشهيد الذي نحييه اليوم ليس مناسبة لتجديد الأحزان ولكن لتكريم الأبناء المخلصين الذين ضحوا من أجل الوطن بدون انتظار عائد أو مقابل، قدموا تضحيات كبيرة لا يدرك حجمها الهائل إلا من قدم لمصر شهيدا أو مصابا وإلا من روى عرقه تراب هذا الوطن ومثمرا بالخير والسلام والنماء.



وتابع، أن هذا اليوم هو يوم استشهاد الفريق البطل عبد المنعم رياض، هو يوم نكرم فيه أرواح عطاء الصابرين الصامدين الذين يحملون مسئولية هذا الوطن ويصلون الليل بالنهار ليحيا المصريون في سلام وأمان واستقرار.