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ديني

علي جمعة يصف شكل وملامح وهيئة المهدي المنتظر

الأحد 10/مارس/2019 - 04:33 م
المهدي المنتظر
المهدي المنتظر
أمل فوزي
قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إنه فيما ورد عن رسول الله –صلى الله عليه وسلم-، أنه وصف لنا المهدي المنتظر وأخبرنا عن ملامحه وصفاته الشكلية بالتفصيل.

وأوضح «جمعة» عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن صفات المهدي المنتظر الشكلية ، هي: أنه رجل طويل القامة آدم -أي أسمر- وجهه كالكوكب الدري في الحسن والوضاءة، أجلى الجبهة -ومعنى أنه أجلى الجبهة أي عريض الجبهة لانحسار الشعر عن مقدم رأسه- ، أقنى الأنف -تعني أنه طويل الأنف، مع دقة في أرنبته ، وحدب في وسطه-، أكحل العينين واسعهما.

وتابع: وأزج- أي دقيق الحاجبين طويلهما- أبلج- أي مفروق الحاجبين غير مقرونهما – في خده الأيمن خال أسود، كث اللحية، أفرق الثنايا -بين أسنان فراغات يسيرية-، وثناياه براقة، يكون عليه عباءتان قطوانيتان -والعباءة القطوانية : البيضاء القصيرة الخمل-. وقد ورد بهذه الصفات آثار رواها أبوداود والطبراني وغيرهما.

واستشهد بما رواه أبو داود، عن أبي سعيد الخدري، أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال : «المهدي مني، أجلى الجبهة، أقنى الأنف، يملأ الأرض قسطًا وعدلًا كما ملئت جورًا وظلمًا، يملك سبع سنين»، وعن أبي أمامة أنه سمع النبي -صلى الله عليه وسلم- يقول : «سيكون بينكم وبين الروم أربع هدن، تقوم الرابعة على يد رجل من أهل هرقل، يدوم سبع سنين، فقال له رجل من عبد آلاف يقال له المستورد بن خيلان : يا رسول الله، من إمام الناس يومئذ ؟ قال : من ولد أربعين سنة، كأن وجهه كوكب دري، في خده الأيمن خال أسود، عليه عباءتان قعوايتان، كأنه من رجال بني إسرائيل، يملك عشرين سنة يستخرج الكنوز ويفتح مدائن الشرك» أحمد، الطبراني في الكبير.

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