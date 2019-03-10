ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

السعودية تودع 2.5 مليار ريال في حساب المواطن

الأحد 10/مارس/2019 - 07:35 م
العاهل السعودي الملك
العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز
وكالات
أودع برنامج حساب المواطن في المملكة العربية السعودية، اليوم الأحد، 2.5 مليار ريال لدعم مستفيدي الدفعة الـ 16 لشهر مارس من العام الجاري، إذ بلغ إجمالي التعويضات المدفوعة عن الدفعة السابقة 16.6 مليون ريال، فيما بلغت نسبة المستفيدين المستوفين لشروط الأهلية والاستحقاق 84% ليصبح عددهم في هذه الدفعة أكثر من 12.5 مليون مستفيد وتابع.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن سلطان القحطاني المتحدث الرسمي لبرنامج حساب المواطن قوله إن إجمالي الدفعات منذ انطلاق البرنامج وحتى الدفعة الحالية بلغ أكثر من 37.3 مليار ريال بينما بلغ مجموع المدفوعات بأثر رجعي لـ 16 دفعة أكثر من 308 ملايين ريال.

وأشار إلى أن 44% من إجمالي المستفيدين تحصلوا على الاستحقاق الكامل بمتوسط دعم بلغ 1000 ريال للأسرة الواحدة، مبينًا أن عدد أرباب الأسر المستفيدين من البرنامج تجاوزوا 2.2 مليون مستفيد، بينما بلغ عدد التابعين أكثر من 8.7 ملايين مستفيد، فيما بلغ عدد المستقلين المستوفين لشروط الأهلية والاستحقاق في دفعة شهر مارس أكثر من 1.4 مليون مستفيد.

وأوضح القحطاني أن الاستحقاق يتم احتسابه بناء على إجمالي الدخل الشهري للأسرة وعدد أفرادها وأعمارهم، مشددًا على أهمية تحديث المعلومات عندما يطرأ أي تغيير في الدخل والبيانات خلال 15 يومًا لتجنب عدم الاستحقاق في دفعة أبريل القادم عبر الرابط https://portal.ca.gov.sa/.

وأفاد المتحدث الرسمي للبرنامج، أن فريق خدمة العملاء بالبرنامج على أتم الاستعداد للرد على أي استفسار قد يواجه المستفيدين على موقع التواصل الاجتماعي تويتر @Citizen_care، أو عبر خدمة صوتك مسموع، أو بالاتصال على الرقم الموحد 19912.

ترشيحاتنا

عايرته بعدم رجولته.. فذبحها بعد 10 أيام زواج

رسميا.. مجدى عبد الغنى رئيسا للجنة الاستادات والملاعب بأمم إفريقيا

بث مباشر.. مشاهدة مباراة ليفربول وبيرنلي بالدوري الإنجليزي

أمن أسيوط يكشف تفاصيل إحباط محاولة السطو على سيارة نقل أموال بأبنوب

بعد ترقيته إلى رتبة فريق.. تعرف على تعهدات كامل الوزير أمام السيسي

شاهد .. لحظة تحرك موكب بوتفليقة من مستشفى جنيف إلى المطار

الأبيض تذيل المجموعة .. بترو أتليتيكو يصدم الزمالك قبل مواجهة جورماهيا

حملة للكشف على قائدي السيارات متعاطي المخدرات بالطرق السريعة ..فيديو

محمد صلاح يهدر لقبا أسطوريا في الدوري الإنجليزي

ترتيب الدوري الإنجليزي عقب فوز ليفربول محمد صلاح على بيرنلي برباعية

أغرب تعليق من أردوغان على فض مسيرة نسائية بالقوة في تركيا

شاهد.. صور مأساوية لحادث تحطم الطائرة الأثيوبية

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لاعبو الزمالك يداعبون بعض على فيسبوك قبل المواجهة المصيرية بالكونفدرالية

تارا عماد تخضع لجلسة تصوير جديدة .. صور

أفكار عصرية لديكور الحمام الأبيض.. صور

تشارلز ثيرون تحضر العرض الخاص لفيلمها الجديد long shot.. صور

بروتوكول تعاون بين الأزهر والقوى العاملة لنشر ثقافة العمل الحر بين الشباب.. صور

فيديو

على غزلان وشيماء مغربي يطرحان أغنية قتل عمد .. فيديو
شاهد .. مطاردات وأكشن أمير كرارة فى كلبش 3
فيديو جراف.. سقوط الطائرة الإثيوبية المنكوبة وعلى متنها 6 مصريين
شاهد .. أعراض سرطان المثانة وطرق العلاج
شاهد.. هيفاء وهبى تحتفل بعيد ميلادها الـ 43 بشورت

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح فصل مروجي الشائعات عن العمل وغرامة مليون جنيه؟

هل تؤيد مقترح فصل مروجي الشائعات عن العمل وغرامة مليون جنيه؟