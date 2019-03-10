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تعليم

رئيس جامعة كفر الشيخ يفتتح المعرض الخيري السنوي للطلاب

الأحد 10/مارس/2019 - 09:04 م
صدى البلد
محمود زيدان
افتتح رئيس جامعة كفر الشيخ الدكتور ماجد القمري، اليوم "الأحد" المعرض الخيري السنوي لملابس الطلاب، والذي تنظمه الإدارة العامة للمدن الجامعية للطالبات بالتعاون مع كلية التجارة برعاية ودعم رئيس الجامعة، ويستمر حتى 19 مارس الحالي.

وصرح رئيس جامعة كفر الشيخ، بأن المعرض يضم أكثر من 5 آلاف قطعة من الملابس للطالبات والطلاب، لافتًا إلى أن المعرض يأتي في إطار نشر ثقافة التكافل الاجتماعي وتقديم الخدمات الاجتماعية بين الطلاب. 

وأضاف أن جميع المعروضات بالمجان للطلاب غير القادرين وذوي الإعاقة والطلاب المتميزين في الأنشطة وبأسعار رمزية لباقي الطلاب.

وأكد رئيس جامعة كفر الشيخ حرص إدارة الجامعة على تنظيم المعارض الخيرية والتي تعد صورة من صور التكافل الاجتماعي، وأن الجامعة تعمل على دعم الطلاب غير القادرين وتشجيع التكافل الاجتماعي لتخفيف العبء عن كاهل الأسر.
رئيس جامعة كفر الشيخ يفتتح المعرض الخيري السنوي للطلاب
رئيس جامعة كفر الشيخ يفتتح المعرض الخيري السنوي للطلاب
رئيس جامعة كفر الشيخ يفتتح المعرض الخيري السنوي للطلاب

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