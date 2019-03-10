رئيس جامعة كفر الشيخ يفتتح المعرض الخيري السنوي للطلاب

افتتح رئيس جامعة كفر الشيخ الدكتور ماجد القمري، اليوم "الأحد" المعرض الخيري السنوي لملابس الطلاب، والذي تنظمه الإدارة العامة للمدن الجامعية للطالبات بالتعاون مع كلية التجارة برعاية ودعم رئيس الجامعة، ويستمر حتى 19 مارس الحالي.





وصرح رئيس جامعة كفر الشيخ، بأن المعرض يضم أكثر من 5 آلاف قطعة من الملابس للطالبات والطلاب، لافتًا إلى أن المعرض يأتي في إطار نشر ثقافة التكافل الاجتماعي وتقديم الخدمات الاجتماعية بين الطلاب.





وأضاف أن جميع المعروضات بالمجان للطلاب غير القادرين وذوي الإعاقة والطلاب المتميزين في الأنشطة وبأسعار رمزية لباقي الطلاب.



