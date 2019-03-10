الزمالك يتسلح بالقوة الضاربة لعبور جورماهيا في الكونفدرالية

أعلن السويسرى "كريستيان جروس"، المدير الفنى لفريق الزمالك، تشكيل فريقه لمواجهة جورماهيا الكيني فى الجولة الخامسة من دور المجموعات بكأس الكونفيدرالية الإفريقية التى تنطلق فى التاسعة مساء على استاد برج العرب بالإسكندرية.





تشكيل الزمالك:





محمود جنش فى حراسة المرمي





عبد الله جمعة- محمود الونش - محمود علاء - حمدي النقاز في خط الدفاع





طارق حامد - فرجاني ساسي - حميد أحداد - يوسف اوباما - احمد زيزو في خط الوسط





عمر السعيد في خط الهجوم





ويجلس على دكة البدلاء:



