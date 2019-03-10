ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

الزمالك يتسلح بالقوة الضاربة لعبور جورماهيا في الكونفدرالية

الأحد 10/مارس/2019 - 08:51 م
صدى البلد
ملك موسى
أعلن السويسرى "كريستيان جروس"، المدير الفنى لفريق الزمالك، تشكيل فريقه لمواجهة جورماهيا الكيني فى الجولة الخامسة من دور المجموعات بكأس الكونفيدرالية الإفريقية التى تنطلق فى التاسعة مساء على استاد برج العرب بالإسكندرية.

تشكيل الزمالك:

محمود جنش فى حراسة المرمي

عبد الله جمعة- محمود الونش - محمود علاء - حمدي النقاز في خط الدفاع

طارق حامد - فرجاني ساسي - حميد أحداد - يوسف اوباما - احمد زيزو في خط الوسط

عمر السعيد في خط الهجوم 

ويجلس على دكة البدلاء:

عماد السيد - محمد عبد الغني - محمود كهربا - ابراهيم حسن - بهاء مجدي - محمود عبد العزيز - احمد مدبولي

ترشيحاتنا

رفضت العمل خادمة .. وفاة ربة منزل أشعل زوجها فيها النار بالسويس

قرد بدرجة لص.. حاول سرقة حقيبة سائح في الصين

الصحة النفسية تزف بشرى سارة لمتعاطي المخدرات قبل فصلهم ..فيديو

مين يقدر على الريدز .. ليفربول لا يخسر على أرضه للمباراة الـ36 على التوالى

الصفاقسي يعبر النجم الساحلي.. وتعادل إيجابي في باقي لقاءات الكونفدرالية

إجراء جديد من البرلمان البريطاني تجاه قطر بعد فضيحة رشاوى الفيفا

تعليق ناري من كلوب عن أداء محمد صلاح في مواجهة ليفربول أمام بيرنلي

أحمد موسى: السيسي كشف جزءا من أسرار ما حدث منذ يناير 2011 حتى الآن

إسرائيل توجه رسالة إلى حزب الله عبر هيفاء وهبي

إثيوبيا تعلن حدادا عاما على ضحايا الطائرة المنكوبة

أغرب تعليق من أردوغان على فض مسيرة نسائية بالقوة في تركيا

السيسي يعلن ترقية اللواء كامل الوزير إلى رتبة فريق .. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. أبرز تصريحات الرئيس السيسي في الندوة التثقيفية للقوات المسلحة

والد شهيد كرم القواديس: راض بقضاء الله وابنى مش خسارة في مصر.. صور

شاهد .. السيسي يقبل يد أم شهيد ويحضن أبناءه

لاعبو الزمالك يداعبون بعض على فيسبوك قبل المواجهة المصيرية بالكونفدرالية

تارا عماد تخضع لجلسة تصوير جديدة .. صور

فيديو

أحمد موسى: السيسي كشف جزءا من أسرار ما حدث منذ يناير 2011 حتى الآن
تعرف على مفاجأة إيناس الدغيدي وإلهام شاهين في عيد ميلاد يسرا.. فيديو
إسلام شيبسي.. عازف أورج مصري عرفت أصابعه العالمية .. فيديو وصور
شاهد الآن .. بث مباشر مباراة الزمالك وجورماهيا في الكونفدرالية
على غزلان وشيماء مغربي يطرحان أغنية قتل عمد .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح فصل مروجي الشائعات عن العمل وغرامة مليون جنيه؟

هل تؤيد مقترح فصل مروجي الشائعات عن العمل وغرامة مليون جنيه؟