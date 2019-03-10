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رياضة

بدون راموس وبيل .. كريم بنزيما يقود ريال مدريد أمام بلد الوليد

الأحد 10/مارس/2019 - 08:50 م
صدى البلد
القسم الرياضي
أعلن الأرجنتيني سانتياجو سولاري المدير الفني لنادي ريال مدريد، تشكيل فريقه، استعدادا لملاقاة نظيره بلد الوليد ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من الدوري الإسباني.

وشهد التشكيل غياب كل من سيرجيو راموس وجاريث بيل ومارسيلو، كذلك فينسيوس جونيور ولوكاس فاسكيز وداني كارفخال بسبب الإصابة.

وجاء التشكيل كالآتي:

في حراسة المرمى: تيبو كورتوا

خط الدفاع: أورديزولا - ناتشو - فاران - ريجيليون

خط الوسط: كاسميرو - مودريتش- توني كروس - سيبايوس

خط الهجوم: أسينسيو - بنزيما

ويحتل ريال مدريد المركز الثالث برصيد 48 نقطة ، بينما يحتل بلد الوليد المركز السادس عشر برصيد 26 نقطة.

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