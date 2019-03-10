هي والحداثة .. معرض فني بكلية الفنون الجميلة جامعة حلوان

نظمت كلية الفنون الجميلة جامعة حلوان معرضا فنيا بعنوان "هي والحداثة" تحت رعاية الأستاذ الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة.





وأكد الدكتور ماجد نجم أن هذه المعارض تساهم في إبراز المواهب الفنية وتشجيعها، والارتقاء بالذوق الفني ونشر الحس الجمالي بالمجتمع من خلال ما يقدمه الفنان، بالإضافة إلى تنمية النواحي الذوقية والقدرة على تحليل ونقد العمل الفني، وتشجيع المتميزين فنيًا.



