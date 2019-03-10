ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

ملفات

بشائر الخير تهل في البحر الأحمر مع بداية 2019.. البترول تعلن طرح مزايدة للبحث والتنقيب عن النفط والغاز في 10 مناطق.. جنوب الوادي: أكثر من 30 ألف كم تنتظر الاستثمار

الأحد 10/مارس/2019 - 11:29 م
صدى البلد
مايكل عياد
- بشاير الخير تهل في البحر الأحمر مع بداية 2019
- البترول تعلن طرح مزايدة للبحث والتنقيب عن النفط والغاز بالبحر الأحمر
- جنوب الوادي تطرح 10 مناطق بمزايدة تغلق التقديم بها أغسطس المقبل
- المزايدة تشمل أكثر من 30.500 كيلومتر مربع في المياه الزرقاء

أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية، من خلال شركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول، طرح مزايدة عالمية للبحث والتنقيب عن النفط والغاز في 10 قطاعات بالبحر الأحمر.

وبحسب الشركة، فإن الشركات الراغبة في التقدم للمزايدة، يمكنها شراء حزمة بيانات الخاصة بالمناطق التي تم تحديدها بناء على ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، بطلبات من اليوم الأحد الموافق 10 مارس 2019، وأشارت شركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول، إلى أن آخر موعد لاستلام العروض هو أول أغسطس 2019.

وأكد طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، في تصريحات سابقة، أنه تم الخروج بشواهد عن أماكن تواجد البترول والغاز بالبحر الأحمر بعد الانتهاء من الدراسات المسحية، والمسح ثلاثي الأبعاد بصورة أكثر دقة، موضحا أن تعيين الحدود مع السعودية فتح باب اكتشاف الثروات في البحر الأحمر، لافتا إلى أن احتمالات الاكتشافات في المنطقة مبشرة.

وفيما يلي يعرض "صدى البلد" خريطة القطاعات المطروحة للمزايدة:

- القطاع الأول، تبلغ مساحته حوالي 3057 كم2.
- القطاع الثاني مساحته 3010 كم2.
- القطاع الثالث 3097 كم2.
- القطاع الرابع 3084 كم2.
- القطاع الخامس بلغت مساحته 3025 كم2.
- القطاع السادس مساحته 3050 كم2.
- القطاع السابع بمساحة 3090 كم2.
- القطاع الثامن 3060 كم2.
- القطاع التاسع 3067 كم2.
- القطاع العاشر والأخير 3039 كم2.

وقال مدحت يوسف، خبير البترول، إن ما قامت به مصر من ترسيم للحدود مع المملكة العربية السعودية حولها إلى قبلة استثمارية لشركات البترول العالمية.

وأوضح يوسف في تصريحات صحفية، أن مصر بعد ترسيم الحدود أصبح لديها تحديد كامل للمناطق التي من الممكن البحث فيها عن الغاز.. مشيرا إلى أن الشركات العالمية ستحصل على امتيازات مساحية ليمكن لهم التنقيب، ما سيحقق عائدا كبيرا على الشركات القابضة المصرية.

وأوضح خبير البترول أن حجم الاحتياطات الموجودة من الزيت والخام الطبيعي كبيرة جدا في المياه الاقتصادية للبحر الأحمر، ولذلك سيكون هناك تكالب من الشركات العالمية للتنقيب، ومصر ستحصل على منح توقيع.

وبحسب المهندس تامر أبوبكر، رئيس غرفة البترول والتعدين ولجنة الطاقة باتحاد الصناعات المصرية، إن تعاون مصر والمملكة العربية السعودية في مجال التنقيب عن البترول في المياه العميقة أمر في غاية الأهمية لاقتصاد الدولتين.

وأضاف «أبو بكر» في تصريح سابق لـ«صدى البلد» أن التعاون بين الدولتين في التنقيب عن البترول في المياه العميقة في البحر الأحمر يأتي نتيجة لاتفاقية ترسيم الحدود الذي تم بين الدولتين، وهذا التعاون سيزيد احتمالات الاكتشافات البترولية.

وأوضح أنه سيترتب على هذا التعاون المزيد من الاكتشافات، والتي من الممكن أن تكون مشتركة أي جزء منها في زمام الحدود المصرية وآخر داخل الحدود السعودية.

ترشيحاتنا

محمد صلاح يهدر لقبا أسطوريا في الدوري الإنجليزي

الأرصاد: ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة تشهده البلاد .. فيديو

تراجع أسعار الدولار والعملات في ختام تعاملات اليوم

تعليق ناري من كلوب عن أداء محمد صلاح في مواجهة ليفربول أمام بيرنلي

سمير فرج يكشف تفاصيل جديدة عن حرب الـ 4 أيام مع ليبيا في عهد القذافي

سفير مصر بإثيوبيا يكشف تفاصيل عن المصريين المتوفين في حادث الطائرة المنكوبة

ترتيب مجموعة الزمالك قبل لقاء جورماهيا في الكونفدرالية .. كل الاحتمالات واردة

الأبيض تذيل المجموعة .. بترو أتليتيكو يصدم الزمالك قبل مواجهة جورماهيا

شاهد .. السيسي يقبل يد أم شهيد ويحضن أبناءه

شاهد.. نمر شرس ينهش سيدة حاولت التقاط سيلفي داخل حديقة بأريزونا

مجدي عبدالغني يكشف تطورات أزمة تأجيل لقاء الزمالك والمقاولون

رانيا يوسف.. حكاية شورت سواريه يعيدها إلى أزمة البطانة من جديد

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

12 تصريحا مثيرا لـ سلمى حايك في أحدث حواراتها: أخفيت عن زوجي تهديدات هارفي واينشتاين لي بالقتل.. إنجابي في عمر متأخر أفضل قرار.. ولم أخضع لأي عملية تجميل ..صور

ظهور نادر لزوج ووالدة يسرا فى الاحتفال بعيد ميلادها .. صور

شاهد.. أبرز تصريحات الرئيس السيسي في الندوة التثقيفية للقوات المسلحة

والد شهيد كرم القواديس: راض بقضاء الله وابنى مش خسارة في مصر.. صور

شاهد .. السيسي يقبل يد أم شهيد ويحضن أبناءه

فيديو

تعليق مجدي عبدالغني على قرار تأجيل مباراة الزمالك والمقاولون.. فيديو
فرجاني ساسي يتلاعب بمدافع وحارس جورماهيا الكيني .. فيديو
ملخص وأهداف مباراة الزمالك وجورماهيا ..فيديو
والدة شهيد الواحات: قلبي ارتاح لما السيسي رجع حق ابني
الزمالك على القمة .. يهزم جورماهيا برباعية في الكونفدرالية.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح فصل مروجي الشائعات عن العمل وغرامة مليون جنيه؟

هل تؤيد مقترح فصل مروجي الشائعات عن العمل وغرامة مليون جنيه؟