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فن

ظهور نادر لزوج ووالدة يسرا فى الاحتفال بعيد ميلادها .. صور

الأحد 10/مارس/2019 - 09:52 م
صدى البلد
أحمد إبراهيم
شهد احتفال الفنانة يسرا بعيد ميلادها عددا من المفاجآت أهمها الظهور النادر لزوجها خالد سليم على الرغم من حرصه على عدم الظهور في أي مناسبة رسمية، إلا إن زوجها خالد سليم نجل رئيس النادي الأهلي الأسبق صالح سليم، حرص هذه المرة على حضور الاحتفال بعيد ميلاد زوجته وسط أصدقائها.

كما شهد الاحتفال ظهور نادر أيضا الى والدة الفنانة يسرا في إحدى صور الحفل، وكانت قد تعرضت لوعكة صحية مؤخرا، وحرصت يسرا على التقاط صورة بجانب والدتها.

ونشرت الإعلامية بوسي شلبى مقطع فيديو من الاحتفال الذى أقيم اليوم حيث فاجأوها بالاحتفال واحضروا تورتة على هيئة قلب وكتبوا عليها "القلب الكبير يسرا".

من ناحية أخرى تستعد يسرا لتصوير أول مشاهد مسلسلها الجديد "بيت العيلة" خلال أيام قليلة بعد انتهاء الجهة المنتجة من التعاقد مع باقى الفنانين المشاركين في المسلسل ومن المقرر أن تخوض به السباق الرمضاني المقبل.
ظهور نادر لزوج ووالدة يسرا فى الاحتفال بعيد ميلادها .. صور
ظهور نادر لزوج ووالدة يسرا فى الاحتفال بعيد ميلادها .. صور
ظهور نادر لزوج ووالدة يسرا فى الاحتفال بعيد ميلادها .. صور
ظهور نادر لزوج ووالدة يسرا فى الاحتفال بعيد ميلادها .. صور

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