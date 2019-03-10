الزمالك يهدر جملة أهداف أمام جورماهيا بعد مرور 75 دقيقة .. فيديو

أهدر فريق الزمالك جملة أهداف أمام جورماهيا بعد مرور 75 دقيقة فى المباراة المقامة حاليا على ملعب برج العرب في الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات بالكونفدرالية.



أهدر عمر السعيد مع مطلع الشوط الثاني فرصة تسجيل هدف ثالث بعدما تلقى كرة عرضية داخل منطقة الجزاء سددها برأسه تصطدم بجسم الحارس الكينى وأضاع فى الدقيقة 46 أحمد سيد زيزو فرصة هدف محقق عقب تمرير حميد أحداد الكرة سددها اللاعب بقدمه تمر الى جوار المرمى.



فرض الزمالك أسلوب اللعب على المنافس وشكل الثنائي أوباما وأحداد خطورة على الدفاعات الكينية وسدد فرجاني ساسي كرة قوية فى الدقيقة 54 تصدى لها حارس المرمى.



ورفض فى الدقيقة 57 حكم اللقاء احتساب ركلة جزاء لصالح التونسي حمدى النقاز بعد تعرضه للعرقلة والسقوط داخل منطقة الجزاء للفريق الكينى ومنح حكم اللقاء فى الدقيقة 64 البطاقة الصفراء للاعب جورماهيا إيمرى بعد تعمده الخشونة مع المغربي حميد أحداد.



ونجح الحارس الكينى فى الدقيقة 65 التصدى لقذيفة صاروخية سددها يوسف أوباما يحولها إلى ضربة ركنية ودفع مدرب الزمالك باللاعب إبراهيم حسن فى الدقيقة 69 بدلا من أحمد سيد زيزو.



