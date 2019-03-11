مدرب منتخب مصر: عبد الله السعيد لا يناسب خطة الفراعنة.. فيديو

أكد تيتو جارسيا المدرب المساعد للمنتخب المصري أن عبد الله السعيد لاعب بيراميدز ليس في حسابات الجهاز الفني الحالي.



وقال جارسيا في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد "السعيد واحد من أفضل اللاعبين في الدوري المصري، ولكن أسلوب لعبه لا يتفق مع أسلوب لعب المنتخب".



وتابع: "السعيد يلعب مع بيراميدز في مركز 10، في رايي ان المركز الافضل للاعب هو قلب الهجوم المتأخر".



واستكمل تصريحاته "ارقام السعيد تتحدث عنه ولا يوجد أي شك في إمكانياته الفنية، لا أقول ان السعيد لن ينضم ولكنه حاليا لا يناسب خطة لعب المنتخب".



