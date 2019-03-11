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ثقافة

حرف يدوية وفنون تشكيلية بقوافل الوديان بثقافة شمال سيناء

الإثنين 11/مارس/2019 - 12:13 م
صدى البلد
طارق موسى
نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة، مجموعة من الأنشطة الفنية والثقافية بفرع ثقافة شمال سيناء؛ حيث تستمر فعاليات الدوري الثقافي والفني بقصر ثقافة الطفل بالعريش بين مدرسة عباس صالح الإبتدائية ومدرسة ملحقة المعلمين الابتدائية.

وفازت مدرسة عباس صالح الابتدائية باللقاء، وتخلل اللقاء فقرات من الشعر والموسيقى والرسم وذلك في حضور لجنة التحكيم والمشرفين.

كما قام بيت ثقافة المساعيد بعمل قراءة حرة بعنوان "الإنسان والمجتمع" من قبل طلاب مدرسة عمرو بن العاص الابتدائية وتم طرح الأسئلة في الدروس المستفادة من هذا الكتاب وطرح الأسئلة حول ما يدور داخله، وفي الختام تم توزيع جوائز مالية على المتميزين.

وفي سياق آخر، افتتحت فعاليات مهرجان مشروع قوافل الوديان بقرية الروضة مع أهالى القرية وأطفالها، تضمنت ورشة حرف بيئية للثوب البدوى وورشة الإنشاد الدينى وورشة فى الأدب وورشة فن تشكيلى وورشة تصنيع عرائس وتستمر الورش يوميا مع أهالى وأطفال القرية.

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