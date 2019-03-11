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أخبار العالم

السعودية ولبنان يبحثان سبل دعم وتعزيز التعاون الثنائي

الإثنين 11/مارس/2019 - 01:02 م
صدى البلد
أ ش أ
حث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، اليوم الاثنين، ورئيس وزراء لبنان سعد الحريري سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين، ومستجدات الأوضاع في المنطقة، وبخاصة على الساحة اللبنانية.

وذكرت وكالة الـنباء السعودية أن ذلك جاء خلال لقائهما اليوم بقصر اليمامة بالرياض، الذي حضره وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ووزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف وكل من سفير السعودية لدى لبنان وليد بن عبدالله بخاري، وسفير لبنان لدى السعودية فوزي كبارة .

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