طلاب من أجل مصر تنظم ندوات تثقيفية وحملات خدمية بالجامعات

أقامت رعاية الشباب بجامعة القاهرة بالتنسيق مع أعضاء أسرة "طلاب من أجل مصر" ندوة لشرح التعديلات الدستورية" تحت شعار "انزل شارك خليك إيجابي" بمعهد إعداد القادة بالمدينة الجامعية بمنطقة بين السرايات، بحضور الدكتور صبري السنوسي عميد كلية الحقوق، وبمشاركة حوالي ۲۰۰ من أعضاء هيئة التدريس والطلاب بمختلف الكليات.



ونظم حوالي 50 طالبة من عضوات أسرة "طلاب من أجل مصر" بمختلف الفرق الدراسية بكلية التمريض بجامعة الأسكندرية بتنظيم حملة خدمية بأوساط أهالي منطقتي "المنتزه، باب شرق" للتوعية بمخاطر الإدمان وتعاطي المواد المخدرة، وذلك في إطار الأنشطة الخدمية لأعضاء الأسرة.



وتنظم إدارة رعاية الشباب بجامعة المنصورة بالتنسيق مع أعضاء أسرة "طلاب من أجل مصر" بعض الندوات لتوعية الطلاب بأهمية المشاركة الإيجابية في جميع الاستحقاقات الانتخابية والتعديلات الدستورية المقترحة تحت شعار "أسبوع التثقيف القانوني والدستوري بجامعة المنصورة" وذلك خلال الفترة من (24 : 27 الجاري) بقاعة المؤتمرات الكبرى بالجامعة، دُعي للتحدث فيها الدكتور / شريف خاطر عميد كلية الحقوق وبعض أعضاء هيئة التدريس بالكلية.



كما تعتزم إدارة رعاية الشباب بالجامعة بالتنسيق مع أعضاء ذات الأسرة تنظيم ندوتين يومي "11 ، 13 الجاري" بعنوان (الإعجاز العلمى فى القرآن والسنة، الصيام معجزة علمية متجددة) وذلك بأحد المدرجات بكلية التجارة بالجامعة، دُعي للتحدث فيها بعض أعضاء هيئة التدريس بالجامعة.



وتنظم إدارة كلية الصيدلة بالجامعة بالتنسيق مع أعضاء الأسرة ملتقى التوظيف والتشغيل التاسع للخريجين بساحة الكلية خلال يومي (۱۱، ۱۲ الجاري) بمشاركة بعض السادة رؤساء مجالس إدارات شركات الأدوية بالإضافة إلى مالكى عدد من الصيدليات الكبرى بالمحافظة وذلك في إطار تفعيل الأنشطة الخدمية لأعضاء الأسرة.



وتنظم إدارة رعاية الشباب بجامعة عين شمس بالتنسيق مع أعضاء أسرة "طلاب من أجل مصر" ندوة التوعية الطلاب بأهمية المشاركة الإيجابية في جميع الاستحقاقات الانتخابية والتعديلات الدستورية المقترحة يوم "۱۲ الجاري" بقاعة المؤتمرات الكبرى بالجامعة، دُعي للتحدث فيها الشيخ أحمد تركي (رئيس مركز بحوث الدعوة بوزارة الأوقاف) بمشاركة بعض أعضاء هيئة التدريسوالطلاب بمختلف الكليات .



وينظم أعضاء أسرة "طلاب من أجل مصر" بجامعة أسيوط بالتنسيق مع المجلس القومى للمرأة بأسيوط عدة ندوات بمناسبة الإحتفالات بعيد الأم بقاعة المؤتمرات الكبرى بالجامعة وذلك خلال أيام (۱۲، ۱۹ ، ۲۹ الجاري ) دُعي لحضور فعاليتها الختامية الدكتورة / مايا مرسي (رئيس المجلس القومى للمرأة ) بمشاركة بعض أعضاء هيئة التدريس والطلاب بمختلف الكليات .



و من ناحية أخرى، نظمت إدارة الجامعة بالتنسيق مع أعضاء ذات الأسرة فعاليات المهرجان الثامن للإبداع المسرحي اليوم (10 الجاري) بالمسرح الرئيسي للجامعة يتضمن بعض العروض المسرحية من تقديم الطلاب بحضور الفنانين (طارق الدسوقي ، شيرين).