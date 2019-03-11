ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

معيط: 322 مليار جنيه حجم الإنفاق على الحماية الاجتماعية بالموازنة الجديدة.. فيديو

الإثنين 11/مارس/2019 - 07:25 م
وزير المالية
وزير المالية
أيمن سيد
أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن الموازنة العامة الجديدة تدعم المواد البترولية بحوالى 90 مليار جنيه، والكهرباء بقيمة 18 مليارا وقد تصل لـ20 مليار جنيه .

وأضاف "معيط"، خلال لقائه ببرنامج "بالورقة والقلم"، الذي يقدمه الإعلامي نشأت الديهي، المذاع عبر فضائية "ten"، أنه سيتم دعم الخبز في الموازنة العامة الجديدة بـ55 مليار جنيه، حيث سيتم إنتاج 100 مليار رغيف تصل تكلفة الرغيف الواحد إلى 60 قرشا.

وأوضح، أن إجمالى دعم الخبز والسلع التموينية سيصل إلى 100 مليار جنيه، بالإضافة إلى 70 مليار جنيه قيمة دعم صناديق المعاشات.

وذكر وزير المالية، أن إجمالي الإنفاق على ملف الحماية الاجتماعية في الموازنة العامة الجديدة يصل إلى 332 مليار جنيه.

ترشيحاتنا

حريق بأحد ملاعب كأس العالم في قطر .. فيديو

مصرع مصريين اثنين في حادث مروع بالكويت

العالم ينتفض ضد بوينج.. الصين وإندونيسيا توقف رحلات طراز 737 عقب كارثة الطائرة الإثيوبية

صينية تحوّل نفسها بـالمكياج لـ21 نجما ونجمة عالمية.. صور

الفريق كامل الوزير يؤدي اليمين الدستورية وزيرا للنقل

وائل جمعة يوجه رسالة دعم لـ نجم الأهلي عقب إصابته

مصر للطيران تنفي امتلاكها طائرات من طراز المنكوبة الإثيوبية

محمد صلاح يختار قدوته في الملاعب .. 3 لاعبين ليس من ضمنهم لاعب مصري

قصة الشهيد أبانوب.. والده يحكي حديثه الأخير وسبب غضبه من محافظ الدقهلية

الحكومة تنفي حذف أربع سلع تموينية خلال شهر مارس

ولي عهد بريطانيا يحذر من شرب الشاي.. لهذا السبب

علي المصيلحي يزف بشرى سارة للمواطنين حول الأرز التمويني

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كامل الوزير في أول يوم عمل.. صور

بعد أدائه اليمين الدستورية.. وزير النقل يضع خريطة الارتقاء بالسكة الحديد

هزمت السرطان وعاشقة للحلوى والسوشي.. كانيه تاناكا.. أكبر معمرة على الأرض

صينية تحوّل نفسها بـالمكياج لـ21 نجما ونجمة عالمية.. صور

هتاكل إيه النهاردة .. شوربة مشروم بالكريمة وملوخية.. والحلو: سلطة فاكهة

فيديو

مؤسس مشروع فريزيانا: هدفنا مساعدة السيدات والفتيات لتسويق منتجاتهم.. فيديو
سفير اليابان بالقاهرة: نتطلع لمشاركة السيسي في قمة الـ 20.. فيديو
مكافحة الفيروسات الكبدية: قوافل 100 مليون صحة تستهدف الوصول لكل الناس ..فيديو
السفير الياباني بالقاهرة: زرت مصر 6 مرات قبل العمل بها .. فيديو
متحدث مجلس الوزراء: 56 مليار جنيه لتطوير وميكنة السكة الحديد.. تقليل تدخل العنصر البشرى.. شراء جرارات جديدة.. مصر تقدم حوافز استثمارية مشجعة.. و51% من خطة الاستثمارات الحكومية لتطوير الصعيد.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح فصل مروجي الشائعات عن العمل وغرامة مليون جنيه؟

هل تؤيد مقترح فصل مروجي الشائعات عن العمل وغرامة مليون جنيه؟