معيط: 322 مليار جنيه حجم الإنفاق على الحماية الاجتماعية بالموازنة الجديدة.. فيديو

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن الموازنة العامة الجديدة تدعم المواد البترولية بحوالى 90 مليار جنيه، والكهرباء بقيمة 18 مليارا وقد تصل لـ20 مليار جنيه .



وأضاف "معيط"، خلال لقائه ببرنامج "بالورقة والقلم"، الذي يقدمه الإعلامي نشأت الديهي، المذاع عبر فضائية "ten"، أنه سيتم دعم الخبز في الموازنة العامة الجديدة بـ55 مليار جنيه، حيث سيتم إنتاج 100 مليار رغيف تصل تكلفة الرغيف الواحد إلى 60 قرشا.



وأوضح، أن إجمالى دعم الخبز والسلع التموينية سيصل إلى 100 مليار جنيه، بالإضافة إلى 70 مليار جنيه قيمة دعم صناديق المعاشات.



وذكر وزير المالية، أن إجمالي الإنفاق على ملف الحماية الاجتماعية في الموازنة العامة الجديدة يصل إلى 332 مليار جنيه.