ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

ديني

الإفتاء: نفقة الزوجة تسقط شرعا في هذه الحالة

الإثنين 11/مارس/2019 - 08:08 م
متى تسقط النفقة عن
متى تسقط النفقة عن الزوجة
عبد الرحمن محمد
قالت دار الإفتاء، إن نشوز المرأة هو خروجها على طاعة زوجها، ويترتب عليه: استحقاقها للإثم شرعًا.

وأضافت الإفتاء، في إجابتها عن سؤال «ما هو نشوز المرأة؟ وما الذي يترتب عليه؟» أنه يترتب على نشوزها سقوط حقها في النفقة والسكن، وجواز تأديبها بوعظها أو هجرها، أو ضربها ضربًا غير مبرح في بعض الحالات، وذلك حتى ترجع عن نشوزها.

ترشيحاتنا

كواليس مفاوضات الزمالك مع عبد الله السعيد

فيديوجراف| فتوة الغلابة في ثورة 1919‎ بطل أهمله التاريخ

الحكومة تنفي حذف أربع سلع تموينية خلال شهر مارس

بعد أدائه اليمين الدستورية.. وزير النقل يضع خريطة الارتقاء بالسكة الحديد

مدرب المنتخب الوطني يصدم عبد الله السعيد ورمضان صبحي

وزير التموين يكشف حقيقة إلغاء الدعم.. ويؤكد: المواطن يحصل على السلع ببلاش

شاهد.. الأرصاد تحذر من عاصفة ترابية قادمة

حريق بأحد ملاعب كأس العالم في قطر .. فيديو

مصرع مصريين اثنين في حادث مروع بالكويت

عودة الروح إلى الجسد.. برنامج إيطالي يؤكد رغبة رونالدو في العودة لريال مدريد

الأهلي: لن نلعب القمة حال تأجيل لقاء الزمالك مع المقاولون عن 20 مارس

بوتفليقة: حالتي الصحية وعمري لا يسمحان لي بالترشح لولاية خامسة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أناقة وبهجة بالألوان.. شاهد شياكة أفراد العائلة الملكية اليوم

نتائج منافسات نصف نهائي دوري مراكز الشباب بالمحافظات .. مستندات

كامل الوزير في أول يوم عمل.. صور

بعد أدائه اليمين الدستورية.. وزير النقل يضع خريطة الارتقاء بالسكة الحديد

هزمت السرطان وعاشقة للحلوى والسوشي.. كانيه تاناكا.. أكبر معمرة على الأرض

فيديو

فيديوجراف| فتوة الغلابة في ثورة 1919‎ بطل أهمله التاريخ
مؤسس مشروع فريزيانا: هدفنا مساعدة السيدات والفتيات لتسويق منتجاتهم.. فيديو
سفير اليابان بالقاهرة: نتطلع لمشاركة السيسي في قمة الـ 20.. فيديو
مكافحة الفيروسات الكبدية: قوافل 100 مليون صحة تستهدف الوصول لكل الناس ..فيديو
السفير الياباني بالقاهرة: زرت مصر 6 مرات قبل العمل بها .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح فصل مروجي الشائعات عن العمل وغرامة مليون جنيه؟

هل تؤيد مقترح فصل مروجي الشائعات عن العمل وغرامة مليون جنيه؟