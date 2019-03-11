ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

بعد تولي قيادة الملكي رسميًا.. إنجازات زيدان خلال الولاية الأولى مع ريال مدريد

الإثنين 11/مارس/2019 - 08:04 م
فلورنتينو بيريز رئيس
فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد يعانق زين الدين زيدان
القسم الرياضى
أعلن نادي ريال مدريد الإسباني رسميًا إقالة المدير الفني للفريق، الأرجنتيني سانتياجو سولاري من منصبه، وعودة الفرنسي زين الدين زيدان لقيادة الفريق لفترة ثانية.

ويرصد صدى البلد الإنجازات التي حققها زيدان في فترته التدريبية الأولى مع الميرنجي.

- تولى زيدان المهمة الفنية للفريق الملكي في الرابع من يناير من عام 2016 ، خلفًا للإسباني المقال رافاييل بينيتيز، خاض 149 مباراة كمدير فني للفريق ، حقق الفوز في 105 ، وتعادل في 28 مباراة ، وخسر في 16.

- حقق زيدان 3 بطولات لدوري أبطال أوروبا أعوام 2016، 2017، 2018

- حقق زيدان بطولة الدوري الإسباني موسم 2016-2017

- حقق زيدان بطولة كأس العالم للأندية عامي 2016، 2017

- حقق زيدان بطولة كأس السوبر الأوروبية عام 2016 ، 2017

- حقق زيدان بطولة كأس السوبر الإسباني موسم 2017-2018

وفاز زيدان بجائزة أفضل مدرب في العالم لموسم 2016-2017 من قبل الفيفا، فهل ينجح زيدان في إعادة ريال مدريد للطريق الصحيح في فترة توليه الثانية للفريق.

ترشيحاتنا

المصيلحي يحدد موعد وقف الخبز عن المستبعدين من التموين

علي المصيلحي يزف بشرى سارة للمواطنين حول الأرز التمويني

مشادة كلامية بين السبسى ورئيس حكومته في اجتماع مجلس الأمن.. فيديو

وزير المالية: ماكنش معايا عملة أجنبية اشترى القمح ودواء فيروس C .. فيديو

جنسيتك تحدد قيمة تعويضك في حوادث الطيران.. الأمريكي الأغلى والبرازيلي في المرتبة الثانية

عبد العال: النظام الحالي استلم البلد دون وجود احتياطي لتوفير الطعام

الأهلي: الخطيب يتواصل مع الجهات الأمنية لحضور 25 ألف مشجع مباراة الساورة

عقب تداول الفيديو على فيسبوك.. ضبط فتاتين سرقتا حقيبة سيدة من مسجد بالاسكندرية

كفاح وعطاء ابنة بركة السبع.. أم يوسف سائقة من طراز فريد.. صور

قرار جمهوري بالموافقة على قرض من البنك الدولي للإنشاء والتعمير بـ مليار دولار

بالصور.. تأدية الفريق كامل الوزير اليمين الدستورية وزيرا للنقل

ولي عهد بريطانيا يحذر من شرب الشاي.. لهذا السبب

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أناقة وبهجة بالألوان.. شاهد شياكة أفراد العائلة الملكية اليوم

نتائج منافسات نصف نهائي دوري مراكز الشباب بالمحافظات .. مستندات

كامل الوزير في أول يوم عمل.. صور

بعد أدائه اليمين الدستورية.. وزير النقل يضع خريطة الارتقاء بالسكة الحديد

هزمت السرطان وعاشقة للحلوى والسوشي.. كانيه تاناكا.. أكبر معمرة على الأرض

فيديو

فيديوجراف| فتوة الغلابة في ثورة 1919‎ بطل أهمله التاريخ
مؤسس مشروع فريزيانا: هدفنا مساعدة السيدات والفتيات لتسويق منتجاتهم.. فيديو
سفير اليابان بالقاهرة: نتطلع لمشاركة السيسي في قمة الـ 20.. فيديو
مكافحة الفيروسات الكبدية: قوافل 100 مليون صحة تستهدف الوصول لكل الناس ..فيديو
السفير الياباني بالقاهرة: زرت مصر 6 مرات قبل العمل بها .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح فصل مروجي الشائعات عن العمل وغرامة مليون جنيه؟

هل تؤيد مقترح فصل مروجي الشائعات عن العمل وغرامة مليون جنيه؟