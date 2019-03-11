بعد تولي قيادة الملكي رسميًا.. إنجازات زيدان خلال الولاية الأولى مع ريال مدريد

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني رسميًا إقالة المدير الفني للفريق، الأرجنتيني سانتياجو سولاري من منصبه، وعودة الفرنسي زين الدين زيدان لقيادة الفريق لفترة ثانية.



ويرصد صدى البلد الإنجازات التي حققها زيدان في فترته التدريبية الأولى مع الميرنجي.



- تولى زيدان المهمة الفنية للفريق الملكي في الرابع من يناير من عام 2016 ، خلفًا للإسباني المقال رافاييل بينيتيز، خاض 149 مباراة كمدير فني للفريق ، حقق الفوز في 105 ، وتعادل في 28 مباراة ، وخسر في 16.



- حقق زيدان 3 بطولات لدوري أبطال أوروبا أعوام 2016، 2017، 2018



- حقق زيدان بطولة الدوري الإسباني موسم 2016-2017



- حقق زيدان بطولة كأس العالم للأندية عامي 2016، 2017



- حقق زيدان بطولة كأس السوبر الأوروبية عام 2016 ، 2017



- حقق زيدان بطولة كأس السوبر الإسباني موسم 2017-2018



وفاز زيدان بجائزة أفضل مدرب في العالم لموسم 2016-2017 من قبل الفيفا، فهل ينجح زيدان في إعادة ريال مدريد للطريق الصحيح في فترة توليه الثانية للفريق.