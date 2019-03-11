بوتفليقة: حالتي الصحية وعمري لا يسمحان لي بالترشح لولاية خامسة

أعلن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة تأجيل الانتخابات الجزائرية، حسبما أفادت قناة "العربية" في نبأ عاجل.



وذكر تليفزيون النهار أن بوتفليقة أعلن عدم ترشحه للانتخابات المقبلة.



ونقل عن بوتفليقة قوله "لم يكن لدي نية قط للترشح للانتخابات الرئاسية"، وتابع: " أتفهم الرسالة التي جاء بها الشباب الجزائري".



وتابع: "حالتي الصحية وعمري لا يسمحان لي إلا بأداء واجبي الأخير تجاه الشعب"، مؤكدا أنه لم ينو قط الترشح لولاية خامسة، حيث إن صحته وعمره لا يسمحان بذلك.