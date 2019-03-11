الظهور الأول للرئيس الجزائري بعد عودته من سويسرا .. فيديو وصور

نشرت وكالة الأنباء الجزائرية "وأج" مقطع فيديو للرئيس عبد العزيز بوتفليقة بعد عودته من رحلة العلاج في سويسرا.



عرضت الوكالة المقطع للحظة استقبال بوتفليقة رئيس الحكومة المستقيل أحمد أويحيى.



كما نشرت صورا له برفقة رئيس هيئة أركان الجيش الجزائري، قايد صالح.



وكان الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة قد أعلن عدم ترشحه لولاية رئاسية خامسة لأسباب صحية، وتأجيل الانتخابات.

