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شيطان فى ثوب الفضيلة.. أردوغان يتجاهل صوت الأذان خلال مؤتمر مع الإخوان

الإثنين 11/مارس/2019 - 09:26 م
الرئيس التركي أردوغان
الرئيس التركي أردوغان
عبد الخالق صلاح
عرض الإعلامي أحمد موسى مقطع فيديو للرئيس التركي رجب طيب وهو يتجاهل الأذان ويواصل مؤتمر مع جماعة الإخوان الإرهابية في تركيا.

واستنكر موسى خلال حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي»؛ المذاع على فضائية «صدى البلد»؛ ما فعله الشيطان أردوغان من تجاهل للأذان بالرغم من أنه يعرف نفسه أنه أمام وخليفة المسلمين في العالم؛ موضحا أن الشوارع التركية الآن في حالة من الغليان بسبب القمع والقتل وتقييد الحريات.

وأكد موسى أن الأتراك نزلوا إلى الشوارع في مظاهرات حاشدة داخل ميدان تقسيم؛ ولكن ميليشيات أردوغان قام بسحل وقتل النساء.

وأوضح موسى، أن الأتراك استغلوا الحملة الفاشلة التي شنها الإرهابي معتز مطر؛ وقاموا بالتصفير والقرع على الأواني للمطالبة برحيل أردوغان بسبب الأوضاع الاقتصادية الصعبة.

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