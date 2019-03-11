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أخبار البلد

الطيران تنظم ورشة عمل تفاعلية لرصد انطباعات العملاء واحتياجاتهم

الإثنين 11/مارس/2019 - 10:29 م
صدى البلد
نورهان خفاجي
نظمت الإدارة المركزية للجودة والبيئة بوزارة الطيران برئاسة الدكتورة ماجدة شعيب بالتعاون مع شركة ACM الإنجليزية، إحدى الشركات المانحة لشهادات الأيزو، ورشة عمل تفاعلية عن iso 10001-10002/2018 التى تنص على رصد انطباعات العملاء ومدى التوافق مع احتياجاتهم وتطلعاتهم، ومراجعة هذه المعلومات حتى تفوق المنظمة توقعات العميل، وتفعيلا لبند التوعيه بالمواصفة القياسية ايزو ٩٠٠١/ ٢٠١٥ التى حصلت عليها وزارة الطيران المدنى كأول وزارة في الحكومة المصرية تحصل على هذه الشهادة الدولية.

تهدف ورشة العمل الى التركيز على فلسفة خدمة العملاء، والإتجاهات الإيجابية لخدمة العملاء وتأثيرها على المنظمات، إضافة إلى التركيز على التعامل مع الأنماط الصعبة من العملاء، مع التحديد الدقيق للتميز فى خدمة العملاء، ووضع إطار لتصميم وتطوير الخدمات المقدمة للعملاء، ويأتي ذلك فى إطار الإدارة المستدامة للعنصر البشرى فى مجال خدمة العملاء.

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